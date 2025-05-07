Уряд у 2025р виділив 2,9 млрд грн на програми і проєкти відбудови й розвитку Сумщини - Шмигаль

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Кабінет міністрів у 2025 році ухвалив низку рішень щодо виділення коштів на програми і проєкти відбудови й розвитку Сумської області на загальну суму 2,9 млрд грн, повідомив пресʼєр- міністр Денис Шмигаль.

"Попри щоденні обстріли та складну ситуацію, Сумщина продовжує тримати оборону та відновлюватися. У 2025 році уряд ухвалив низку рішень щодо виділення коштів на програми і проєкти відбудови й розвитку області на загальну суму 2,9 млрд грн. Це кошти на відновлення інфраструктури й економіки, посилення безпеки, вирішення першочергових потреб громад. Нещодавно спрямували понад 200 млн грн додаткової дотації на зміцнення громад Сумщини", - написав Шмигаль в телеграм-каналі під час візиту з урядовою командою в Сумську область.

За його словами, під час урядової наради за підсумками робочої поїздки поставив Міністерству розвитку та Міністерству внутрішніх справ завдання розглянути питання щодо можливості виплати компенсацій за пошкоджене майно на прифронтових територіях, куди ускладнений доступ відповідних комісій, та визначити особливості проведення обстеження знищених об’єктів нерухомого майна на таких територіях.

"Обговорили підготовку до опалювального сезону. Розглянули питання додаткового фінансування відновлювальних робіт на Охтирській і Шосткинській ТЕЦ, а також термінових робіт для відбудови критично необхідних мостів і доріг, що забезпечують життєдіяльність громад і наших Збройних сил", - додав він.