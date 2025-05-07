Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

З 6 на 7 травня росіяни атакували територію України п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23, а також здійснили кілька хвиль атак 187 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Станом на 14.30 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" та 81 ударного БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 64 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачено (без негативних наслідків)", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.