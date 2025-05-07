Інтерфакс-Україна
Події
05:30 07.05.2025

Пожежа в багатоповерхівці в Бучанському районі Київської області - ОВА

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Пожежа спалахнула в десятиповерхівці в Бучанському районі, повідомив у Телеграм начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бучанському районі сталося загоряння між другим та третім поверхами десятиповерхового житлового будинку. Будівля ще не введена в експлуатацію. Пошкоджено понад 10 автомобілів. Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі служби працюють на місці події. Більш детальна інформація згодом", - написав Калашник у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/5307

Теги: #влучання #київська #атака #бпла

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