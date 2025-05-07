Пожежа в багатоповерхівці в Бучанському районі Київської області - ОВА

Пожежа спалахнула в десятиповерхівці в Бучанському районі, повідомив у Телеграм начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бучанському районі сталося загоряння між другим та третім поверхами десятиповерхового житлового будинку. Будівля ще не введена в експлуатацію. Пошкоджено понад 10 автомобілів. Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі служби працюють на місці події. Більш детальна інформація згодом", - написав Калашник у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/5307