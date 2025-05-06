Пошкоджені будівлі і пожежа в одному з районів Запоріжжя внаслідок удару ворожих БпЛА – ОВА

Російські БпЛА атакують Запоріжжя, спричинивши руйнування будівель і пожежу, повідомляє в телеграм-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Через атаку росіян у місті понівечені будівлі. Попередньо, під завалами перебувають люди. Екстрені служби прямують на місця влучань", - написав Федоров.

За кілька хвилин він повідомив, що в одному з районів міста почалася пожежа.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19169

https://t.me/ivan_fedorov_zp/19170