Зеленський доручив Міноборони та МЗС активізувати співпрацю з партнерами з виробництва дронів-перехоплювачів

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Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва дронів-перехоплювачів.

"Будемо цей напрямок максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу", - повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок за підсумками Ставки верховного головнокомандуючого.

За його словами, на Ставці розглядалася тема захисту українського неба, а саме – збиття "шахедів", у тому числі за допомогою інших дронів. "Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість – дронами захищати свою країну від дронів", - сказав президент.

Також, за його словами, розглядалося питання фінансового забезпечення української армії. "Доповідав міністр фінансів України. Працюємо так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні наших воїнів", - додав Зеленський.