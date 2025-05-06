На Донеччині ДБР викрило командира, який незаконно виплатив підлеглій понад 800 тис. грн "фронтових"
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру командиру батальйону на Донеччині за незаконні виплати "фронтових" своїй підлеглій, яка фактично не перебувала в районі бойових дій, повідомила пресслужба ДБР.
"Працівники ДБР повідомили про підозру командиру батальйону однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині. Він організував незаконні виплати своїй підлеглій, яка фактично не перебувала в районі бойових дій", - йдеться у повідомленні ДБР у телеграмі у вівторок.
Згідно з даними слідства, з січня 2023 року по листопад 2024 року командир оформив документи, за якими його підлегла нібито служила в зоні бойових дій на Донеччині. Насправді жінка весь цей час перебувала на Дніпропетровщині. Завдяки фальсифікації їй незаконно нараховували додаткові виплати, передбачені для військовослужбовців на передовій. Через це з державного бюджету було безпідставно виплачено понад 800 тис. грн.