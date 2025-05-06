Інтерфакс-Україна
Події
15:22 06.05.2025

На Донеччині ДБР викрило командира, який незаконно виплатив підлеглій понад 800 тис. грн "фронтових"

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На Донеччині ДБР викрило командира, який незаконно виплатив підлеглій понад 800 тис. грн "фронтових"
Фото: https://t.me/DBRgovua/

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру командиру батальйону на Донеччині за незаконні виплати "фронтових" своїй підлеглій, яка фактично не перебувала в районі бойових дій, повідомила пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру командиру батальйону однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині. Він організував незаконні виплати своїй підлеглій, яка фактично не перебувала в районі бойових дій", - йдеться у повідомленні ДБР у телеграмі у вівторок.

Згідно з даними слідства, з січня 2023 року по листопад 2024 року командир оформив документи, за якими його підлегла нібито служила в зоні бойових дій на Донеччині. Насправді жінка весь цей час перебувала на Дніпропетровщині. Завдяки фальсифікації їй незаконно нараховували додаткові виплати, передбачені для військовослужбовців на передовій. Через це з державного бюджету було безпідставно виплачено понад 800 тис. грн.

Теги: #донеччина #дбр

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