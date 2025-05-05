Інтерфакс-Україна
Події
18:31 05.05.2025

У всіх бойових бригадах введені штатні посади за напрямком служб супроводу, відповідні фахівці з'являться й у ТЦК - Генштаб

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У всіх бойових бригадах введені штатні посади за напрямком служб супроводу, відповідні фахівці з'являться й у ТЦК - Генштаб

Служби супроводу у системі цивільно-військового співробітництва (ЦВС) створено вже в усіх бригадах бойового складу, також фахівці вже впроваджені у закладах охорони здоровʼя, очікується розширення цієї практики в обласних та районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, повідомив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України Олександр Кутков.

"Станом на сьогодні у нас вже впроваджено і введені штатні посади по всій вертикалі військового управління, починаючи від стратегічного до тактичного рівня. У всіх бойових бригадах створені і введені штатні посади за напрямком соціального супроводу, служб супроводу. Окрім цього, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було прийнято рішення, і вже введені посади до медичних закладів в системі Міноборони, до всіх військових шпиталів. Так само прийнято рішення про введення таких посад до ТЦК та СП" - сказав він на брифінгу в Києві у понеділок.

Окрім цього, як зазначив Кутков, вже було проведено близько чотирьох курсів в рамках підготовки особового складу для призначення на посади. У Генштабі підкреслили, що система підготовки постійно оновлюється, і після кожного курсу проводиться аналіз і вдосконалення.

Також у Генштабі наголосили, що пріоритет у службі супроводу віддається ветеранам, які пройшли полон або отримали поранення, адже їхній досвід допомагає краще розуміти потреби побратимів.

Координаторка та викладачка навчання Служб супроводу Сил оборони Оксана Корчинська підкреслила, що навчання відбувається за розширеною програмою (є базова та розширена). За її словами, в усіх Силах оборони важливо мати служби супроводу, що турбуються про поранених, родини загиблих, полонених, безвісти зниклих.

"Служби супроводу - це ті мостики у військових частинах, що забезпечують співпрацю з лікарнями, шпиталями, громадськими об'єднаннями, благодійними фондами. Це постійна комунікація та турбота", - зазначила вона.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу повідомив, що курси підготовки фахівців за напрямком служб супроводу проводяться щомісячно.

Також він сказав, що введення посад до ТЦК відбудеться найближчим часом.

"Без цього ніяк. Все оформлення документів щодо загиблих відбувається через ТЦК. Але у військовій частині є представник, а в ТЦК - нема. Відповідно, розірвана лінія зв'язку. А так буде одна структура - один представник. Тобто представник ЦВС в ТЦК і представник ЦВС у військовій частині", - пояснив Кутков.

За його словами, це дозволить максимально швидко розв'язувати питання.

У Генштабі нагадали, що у серпні 2024 року до Центрального управління ЦВС Генерального штабу ЗСУ було передано функцію соціального супроводу військовослужбовців. За цей час реалізовано низку ініціатив, спрямованих на забезпечення прав, гарантій і підтримки військових, поранених, зниклих безвісти, полонених та загиблих.

Так, за підтримки головнокомандувача ЗСУ була затверджена Концепція впровадження соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей у системі ЦВС. Також розроблено та впроваджується відповідна Дорожня карта. Реалізація Концепці передбачає: реформування організаційно-штатної структури підрозділів ЦВС та соціальної роботи;підготовку фахівців нового покоління; впровадження інноваційних систем для аналізу стану цивільного середовища та супроводу військовослужбовців;створення фахових посад у закладах охорони здоровʼя системи МОУ для допомоги пораненим у реалізації їхніх соціальних гарантій.

Крім того, активно проводиться підвищення кваліфікації офіцерів і сержантів підрозділів ЦВС з питань супроводу: на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (по 20 осіб чотири рази на рік).

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову Nº948 "Деякі питання впровадження діяльності служб супроводу військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейських та членів їхніх сімей", яка визначає загальні завдання та функції служби супроводу. Положення про службу супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей у системі Міністерства оборони України затверджено наказом МОУ Nº59 від 29 січня 2025 року.

Теги: #генштаб #олександр_кутков #цвс

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