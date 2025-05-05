Мережко сподівається, що у другому турі виборів президента Румунії переможе здоровий глузд

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") має надію, що у другому турі виборів президента у Румунії 18 травня переможе здоровий глузд.

"Я сподіваюся, що у другому турі президентських виборів у Румунії переможе здоровий глузд, спрямований на підтримку України", - сказав Мережко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Мережко впевнений, що підтримка України у боротьбі з російською агресією повністю відповідає національним інтересам Румунії.

"Для нас зараз головне, щоб хто б не переміг на цих виборів, щоб він продовжував і нарощував підтримку України у різних сферах, від військової допомоги до підтримки нашого вступу в НАТО та ЄС", - зазначив народний депутат.

Як повідомлялось, в другий тур виборів президента в Румунії вийшли ультраправий прокремлівський кандидат Джордже Сіміон (George Simion) та мер Бухареста Нікушор Дан (Nicușor Dan).