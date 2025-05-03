Втрати ворога на покровському напрямку за добу становлять 75 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили 75 військовослужбовця і 5 одиниць техніки лише на покровському напрямку за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації в суботу.

"За попередніми підрахунками наші воїни ліквідували 36 та поранили 39 окупантів на даному напрямку; знищили автомобіль, два мотоцикли, два БпЛА противника", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, на Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 68 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки.

"Бої не вщухають до цього часу у 15 локаціях. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами населеному пункту Шевченко Перше", - сказано в зведенні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid04xZzNmBw5vWJY4E6w7a6a1bzrBwn28W9HnvWLGoL9tYQ6JVkDgL7oZaw88VPYHLNl