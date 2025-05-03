Зеленський про збиття російського військового літака: доказ українських спроможностей

Президент України Володимир Зеленський підтвердив збиття українськими силами російського військового літака за допомогою морського дрону.

"Блискучим було збиття російського військового літака з нашого морського дрону. Доказ українських спроможностей. Влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Курську, Криму. Мінус ще один другий російський літак за добу", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

За його словами, також знищені військові склади. "Кожен, хто працює заради того, щоб Україна могла відбиватись від окупанта, кожен, хто розробляє та впроваджує для України нові технологічні можливості, всім вам я дякую. Дякую і тим, хто у світі з нами, з Україною", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що дуже важливо, щоб всі українські партнери не мовчали та продовжували закликати Росію до припинення вогню.

"Також, щоб не тільки публічна дипломатія, але й робота у тисячах кабінетів в ключових столицях допомагала. Допомагала зміцнювати думку, що саме тиск на агресора і захист України є ключовою передумовою настання миру", - додав президент.

Як повідомлялося, спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України ліквідував 2 травня у Чорному морі російський літак Су-30, що стало першим у світі знищенням бойового літака морським дроном.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14068