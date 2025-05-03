Інтерфакс-Україна
Події
19:12 03.05.2025

Ворожий дрон атакував людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих - ОВА

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Російські війська в суботу атакували людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо - одна людина загинула, ще двоє дістали поранення", - сказано в його телеграмі.

Прокудін закликав мешканців найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу, оскільки там спостерігається підвищена активність ворожих безпілотників.

"Наші сили оборони працюють - більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе!". – зазначив він.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/7621

Теги: #постраждалі #херсон #атака

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