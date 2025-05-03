Інтерфакс-Україна
Події
16:28 03.05.2025

Росіяни проявляють високу активність на новопавлівському і покровському напрямках – Генштаб ЗСУ

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Росіяни проявляють високу активність на новопавлівському і покровському напрямках – Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують зупиняти ворога по всій лінії фронту. Станом на 16:00 суботи, 3 травня, на фронті відбулося 123 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Активніше всього росіяни діяли на новопавлівському і покровському напрямках, відзначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, окупанти 50 разів намагалися прорватися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря на новопавлівському напрямку, 28 боєзіткнень досі тривають.

На покровському напрямку сорок шість разів розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські підрозділи відбивають ворожі атаки в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки. Наші захисники дають окупанту гідну відсіч, 10 боїв тривають.

На харківському напрямку росіяни атакували один раз, ще один бій продовжується на куп’янському напрямку. На лиманському напрямку відбулося 9 боєзіткнень, одне з них продовжується.

Тричі росіяни атакували на краматорському напрямку, один бій триває; на торецькому напрямку Сили оборони відбили одну атаку.

Також українські захисники відбили дві атаки загарбників поблизу Новоданилівки та Кам’янського.

На курському напрямку українські захисники відбили п’ять атак, ще чотири боєзіткнення тривають. Крім цього, ворог завдав один авіаційний удар, застосувавши дві керовані бомби, здійснив 119 обстрілів, з яких п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На сіверському, гуляйпільському та придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Теги: #генштаб_зсу #війна #зведення

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