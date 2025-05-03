Інтерфакс-Україна
Події
12:51 03.05.2025

УЧХ працює на ліквідації наслідків російських атак БпЛА на Харків

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УЧХ працює на ліквідації наслідків російських атак БпЛА на Харків
Фото: Харківська ОВА

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працює на місцях ліквідації наслідків російських атак БпЛА на Харків. 

"Харків: вчора і сьогодні команда Українського Червоного Хреста працює на місцях ліквідації атак на місто", - повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.

Пʼять екіпажів загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області разом з іншими рятувальними службами вчора проводили обстеження прилеглих територій, проводили поквартирний обхід пошкоджених будинків для виявлення постраждалих. Волонтери надавали першу допомогу пораненим і першу психологічну допомогу постраждалим. Вони транспортували декількох людей до медичних закладів. Крім того, волонтери передавали медикам для подальшого транспортування до лікарень людей з більш важчими пораненнями. 

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"Наразі постраждалим видається гуманітарна допомога, яку підготувала обласна організація Українського Червоного Хреста згідно з отриманими запитами. Людям надають: OSB-плити, брезент і плівку для перекриття пошкоджень, у тому числі розбитих вікон; гігієнічні набори, воду", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, у ніч з п’ятниці на суботу РФ здійснила атаку 17 БпЛА типу "Герань-2" на Харків. Станом на ранок суботи відомо про понад 40 постраждалих.Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні будинки, дитячий садок, 17 автомобілів, навчальні заклади, гаражі та приватні будинки у чотирьох районах міста.

 

Теги: #харків #тчху #обстріл #учх

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