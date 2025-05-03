Зеленський: Маю надію, що Рада ратифікує угоду зі США

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Верховна Рада ратифікує укладену з США угоду, а якщо хтось з народних депутатів за неї не голосуватиме, це буде їх проблемою.

"Сьогодні зранку представник депутатського корпусу запитував мене, що я вважаю. Я вважаю, що це питання сьогодні дуже важливе. Все, що можна було зробити по угоді, вважаю, зроблено урядовцями і юристами обох країн дуже професійно. Якщо хтось з парламентарів не буде голосувати, я вважаю, що це буде проблемою виключно цих людей, які не хочуть це підтримувати. Але я маю надію, що угоду буде ратифіковано", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він відзначив, що угода з США "про майбутнє", але сьогодні депутаті голосують "не тільки заради цього майбутнього, а заради того, щоб сьогодні зберегти багато того, що нам потрібно зберегти", і від чого залежить безпека України. Президент також вважає, що США має скасувати візи тим депутатам, які не проголосують за ратифікацію угоди.

"Якщо вони все це розуміють і не голосують - я навіть не про людей, а про партії. Є люди, які налаштовані це не робити. То, наприклад, я думаю, що Сполученим Штатам Америки треба просто відмінити їм візи. Я чесно так вважаю. Вони приїжджають в США кожного місяця. Розказують, як тут погано в Україні, як вони знають, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які не дуже важливі. Після того, як вони проходяться коридорами відповідних конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що для Америки або для діючого Президента США принципово і від чого залежить сьогодні безпека України. Результат буде на табло – хто проголосував, а хто - ні. Не можна грати у подвійну гру", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Верховна Рада ратифікувала з 2020 року "за таким же принципом" понад 160 угод. "Як правило, урядовці працюють над угодою, як це відбувається з усіма угодами. Працюють урядовці, потім вони підписують і йдуть в парламент. Парламент голосує, а після цього ще багато різних технічних кроків. Або підписуються, або плануються, або робляться. Після того, як депутати голосують, ще урядовці роблять стільки підзаконних документів, щоб це почало працювати", - розповів президент.

"Це нормальна, абсолютно робоча історія, коли після того, як ратифікує парламент той чи інший закон або угоду, після цього є ще якісь технічні речі. Якщо вони хочуть на це дивитися, будь ласка. Потім у них завжди є можливість зробити інші кроки у парламенті, підняти це питання, якщо вони з чимось не погоджуються", - додав Зеленський.