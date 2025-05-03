Зеленський: Угода про корисні копалини сьогодні вигідна обом сторонам

Президент України Володимир Зеленський розцінює укладену США угоду про спільний видобуток корисних копалин на території України як вигідну для обох сторін і висловив сподівання, що Україна завдяки ній зможе отримати необхідну кількість систем протиповітряної оборони (ППО).

"Угода про корисні копалини сьогодні вигідна обом сторонам. Я сказав (на перемовинах з президентом США Дональдом Трампом – ІФ-У), що вважаю, що наші команди підуть одне одному на зустріч для того, щоб бути дуже конструктивними, щоб дата підписання була зафіксована", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він висловив переконання, що створюваний угодою фонд і сама угода щодо мінеральних ресурсів дає Україні можливість захищати майбутні інвестиції США "і віру в те, що ми побудуємо правильні економічні інвестиції".

"Захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внеском у це були системи ППО. Я йому (Трампу – ІФ-У) сказав про ту кількість - він мені сказав, що вони будуть над цим працювати, це не безкоштовні речі. І я хотів би мати можливість, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї. Санкції, системи ППО, "мінеральна угода" і припинення вогню", - сказав президент України.

Він нагадав, що Конгрес США прийняв рішення про наданню України пакету військової допомоги в розмірі $15млрд у 2025 році, і "також є 15 млрд, які вони розбивали на 26-ий". "Питання - чи можна в 2026 рік завдяки фонду тепер вже створеному, чи можна 15 млрд 2026 року наблизити на 2025, наприклад, на другу половину і отримати зброю на 30 млрд. - 2025 і 2026, але отримати зараз. Отримати зброю і це буде вклад за американської сторони 30 млрд., а Україна буде потім свою половину віддавати потрохи і це є домовленість", - розповів Зеленський.

Він висловив переконання, що історичність укладання угоди з США "в тому, що американці можуть прийти вперше на український ринок".

"Логіка в тому, що це реінвестування. Тобто воно сюди заходить, і ти реінвестуєш в Україну. Тобто, гроші не виходять з України. Тільки якщо сторони потім, в майбутньому, домовляться, що через 20 років фонд все нормально, будується, видобуток, не сировину продають, а багато всього. Є доходи і всі хочуть. Наприклад, Україна хоче витратити свої гроші на щось, на інфраструктуру, тоді якщо Україна витаскує гроші якісь, то і американці будуть витягувати. Я вважаю, що це нормально", - пояснив президент.

Голова держави також наголосив важливість того, що видобуті копалини будуть продаватися в США без мита. "З іншого боку, так як ми хочемо все-таки не бути країною сировини, це дає нам можливість не продавати кудись, а вкладати тут. І все-таки додаткову вартість мати на виробництві, не просто продавати сировину", - відзначив він.

Зеленський також повідомив, що частина обговорюваних копалин перебуває біля міста Покровськ Донецької області і тому угода важлива в безпековому плані для України.

"Я думаю, що для американського бізнесу це (угода про копалини – ІФ-У) найкраща на сьогодні страховка… Трамп каже мені, і це моя дуже серйозна гарантія, що Україну не будуть руські чіпати, - ми тут партнери, і ми будемо це захищати всіма своїми силами", - сказав президент України.

Також Зеленський відзначив, що під час зустрічі з Трампом "порушив питання щодо санкційних кроків США" проти РФ. "Не буду казати деталі, але те, що він мені сказав, звучить дуже сильно", - повідомив він.