Адміністрація Трампа пропонує скоротити бюджет США на $163 млрд, урізавши витрати на освіту і житлове будівництво - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа в п’ятницю представила проєкт федерального бюджету, що передбачає скорочення витрат на $163 млрд у 2026 році, повідомляє Reuters в п’ятницю.

Йдеться про зменшення фінансування у сферах освіти та житлового будівництва, водночас заплановано збільшення витрат на оборону та безпеку кордонів.

"За даними Адміністративно-бюджетного управління Білого дому, внутрішня безпека отримає майже на 65% більше фінансування, тоді як необоронні дискреційні витрати скоротяться на 23% – до найнижчого рівня з 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Із бюджету також планується вилучити понад $2 млрд зі Служби внутрішніх доходів.

"У цей критичний момент нам потрібен історичний бюджет – такий, що припинить фінансування нашого занепаду, поставить американців на перше місце і надасть безпрецедентну підтримку нашій армії та національній безпеці", – заявив директор Бюджетно-контрольного управління Рассел Воут.

Проєкт передбачає подальше скорочення податків, запроваджених у 2017 році, що, за оцінками незалежних прогнозистів, може збільшити державний борг на $5 трлн. Загальний обсяг боргу вже наближається до $36 трлн.

Сенатор-республіканка Сьюзан Коллінз із штату Мен висловила занепокоєння щодо рівня оборонного фінансування та урізання програм підтримки малозабезпечених: "Цей запит надійшов до Конгресу із запізненням, і ключові деталі все ще залишаються нез’ясованими. Однак, на основі мого попереднього огляду, я маю серйозні заперечення", – зазначила вона.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/trump-unveils-federal-budget-blueprint-2025-05-02/