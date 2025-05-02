Міносвіти готує механізми для конкурсного відбору ректорів університетів наглядовими радами

Міністерство освіти і науки України готує механізми для конкурсного відбору ректорів університетів наглядовими радами.

"Вчора відбулася важлива зустріч, на якій підбито проміжні підсумки експерименту із впровадження уповноважених наглядових рад. Наступний етап - конкурсний відбір ректорів наглядовими радами… В результаті цього експерименту маємо розробити нові форми управління і врядування", - написав у мережі Facebook заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

У свою чергу віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про перші результати роботи наглядових рад у трьох експериментальних університетах (Київському авіаційному інституті, Запорізькому національному університеті та Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника): проведено аудити університетів; затверджено зміни до статутів закладів; розробляються стратегії розвитку.

"Зараз необхідно внести зміни до постанови для дебюрократизації процесу обрання ректорів. Потрібні також зміни до інших постанов і законів, щоб надати університетам ще більше автономії та створити всі умови для більш динамічного розвитку. Над цим далі працюватимемо разом", - написав він в мережі Facebook.

Федоров анонсував, що скоро буде запущено оновлення наглядових рад ще в трьох університетах.