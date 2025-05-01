Інтерфакс-Україна
Події
22:51 01.05.2025

Одного цивільного поранено внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя – ОВА

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Одна людина зазнала поранень внаслідок масованого нальоту російських дронів на Запоріжжя, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 22:46 четверга.

"Надійшла інформація про одного пораненого. Бригада медиків виїхала на місце", - повідомив Федоров.

За його інформацією ворог завдав не менше 10 ударів дронами по обласному центру, внаслідок чого зайнялися кілька пожеж.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/18931

Теги: #запоріжжя #поранений #атака #бпла

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