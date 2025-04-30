Ворожий БпЛА влучив в АЗС у Харкові, на місці пожежа - Терехов

На місці влучання ворожого безпілотнику в АЗС в Київському районі Харкова сталася пожежа, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Маємо влучання ворожого БПЛА - попередньо – "Молнії" на межі Київського та Салтівського районів. На місці влучання пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється", - пише він в телеграмі.

Терехов пізніше уточнив, що вороже влучання сталося в АЗС у Київському районі.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2459