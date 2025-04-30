Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо ймовірних дій ворога

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

"Була сьогодні доповідь керівника ГУР Буданова щодо імовірних дій ворога та можливих небезпек", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він також заслухав доповідь головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на всіх напрямках фронту, а також "по наших діях, по наших операціях і по наших кроках в найближчому часі".