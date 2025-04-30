Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ засудив жорстоке поводження та вбивство української журналістки Вікторії Рощиної

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Брату засудив жорстоке поводження та вбивство української журналістки Вікторії Рощиної. Відповідний допис було розміщено на офіційній сторінці представника ОБСЄ у соціальній мережі Х.

"Я вражений доказами, отриманими під час розслідування, проведеного коаліцією з 45 міжнародних журналістів на чолі з НУО "Заборонені історії" за фактом катувань і жорстокого поводження з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула під час незаконного затримання без пред'явлення офіційних звинувачень у Росії", - написав він.

За його оцінкою, це нелюдське поводження є порушенням міжнародного права, включно зі статтями 7 і 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (МПГПП) та Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти катувань.

"Крім того, журналісти, які висвітлюють конфлікти, мають цивільний статус відповідно до міжнародного гуманітарного права (МГП), а їхні катування і жорстоке поводження, а також незаконне ув'язнення є явним порушенням Женевських конвенцій (статті 32 і 147 Четвертої Женевської конвенції)", - додав він.

"Я засуджую ці грубі порушення з боку Російської Федерації та закликаю до повного дотримання міжнародних правових зобов'язань", - наголосив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

В свою чергу, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий висловив вдячність представництву з питань свободи ЗМІ ОБСЕ за чітку позицію із засудженням вбивства Рощиної.

"Вдячні @OSCE_RFoM за цю чітку заяву із засудженням жорстокого поводження та брутального вбивства української журналістки Вікторії Рощиної. Систематичні тортури, жорстоке поводження та інші порушення міжнародного гуманітарного права з боку Росії вимагають рішучої міжнародної реакції", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

Як повідомлялося з посиланням на розслідування міжнародної організації Forbidden Stories, Росія повернула тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні, без деяких внутрішніх органів, імовірно з метою приховування причини її смерті.

Слідча група підтвердила, що тіло привезли на територію України вже з ознаками розтину, який зробили в РФ. За словами джерел журналістів у силових відомствах, у Вікторії були відсутні частини головного мозку, очні яблука і гортань.

Експерт-патологоанатом вважає, що брак цих органів може приховувати справжню причину смерті журналістки: удушення або задушення. Ці дії Москви можуть кваліфікувати як воєнний злочин.