Інтерфакс-Україна
Події
20:19 30.04.2025

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ засудив жорстоке поводження та вбивство української журналістки Вікторії Рощиної

2 хв читати
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ засудив жорстоке поводження та вбивство української журналістки Вікторії Рощиної

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Брату засудив жорстоке поводження та вбивство української журналістки Вікторії Рощиної. Відповідний допис було розміщено на офіційній сторінці представника ОБСЄ у соціальній мережі Х.

"Я вражений доказами, отриманими під час розслідування, проведеного коаліцією з 45 міжнародних журналістів на чолі з НУО "Заборонені історії" за фактом катувань і жорстокого поводження з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула під час незаконного затримання без пред'явлення офіційних звинувачень у Росії", - написав він.

За його оцінкою, це нелюдське поводження є порушенням міжнародного права, включно зі статтями 7 і 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (МПГПП) та Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти катувань.

"Крім того, журналісти, які висвітлюють конфлікти, мають цивільний статус відповідно до міжнародного гуманітарного права (МГП), а їхні катування і жорстоке поводження, а також незаконне ув'язнення є явним порушенням Женевських конвенцій (статті 32 і 147 Четвертої Женевської конвенції)", - додав він.

"Я засуджую ці грубі порушення з боку Російської Федерації та закликаю до повного дотримання міжнародних правових зобов'язань", - наголосив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

В свою чергу, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий висловив вдячність представництву з питань свободи ЗМІ ОБСЕ за чітку позицію із засудженням вбивства Рощиної.

"Вдячні @OSCE_RFoM за цю чітку заяву із засудженням жорстокого поводження та брутального вбивства української журналістки Вікторії Рощиної. Систематичні тортури, жорстоке поводження та інші порушення міжнародного гуманітарного права з боку Росії вимагають рішучої міжнародної реакції", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

Як повідомлялося з посиланням на розслідування міжнародної організації Forbidden Stories, Росія повернула тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні, без деяких внутрішніх органів, імовірно з метою приховування причини її смерті.

Слідча група підтвердила, що тіло привезли на територію України вже з ознаками розтину, який зробили в РФ. За словами джерел журналістів у силових відомствах, у Вікторії були відсутні частини головного мозку, очні яблука і гортань.

Експерт-патологоанатом вважає, що брак цих органів може приховувати справжню причину смерті журналістки: удушення або задушення. Ці дії Москви можуть кваліфікувати як воєнний злочин.

 

 

Теги: #обсє #журналістка #засудження #рощина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 30.04.2025
Винні в катуваннях та вбивствах українців, у тому числі журналістки Рощиної, повинні понести відповідальність - Єврокомісія

Винні в катуваннях та вбивствах українців, у тому числі журналістки Рощиної, повинні понести відповідальність - Єврокомісія

20:08 29.04.2025
Проблема цивільних заручників, викрадених і утримуваних Росією, потребує підвищеної міжнародної уваги та негайної відповіді – МЗС України про загибель Рощиної

Проблема цивільних заручників, викрадених і утримуваних Росією, потребує підвищеної міжнародної уваги та негайної відповіді – МЗС України про загибель Рощиної

17:57 29.04.2025
РФ повернула тіло загиблої у полоні журналістки Рощиної без деяких органів — міжнародне розслідування медійників

РФ повернула тіло загиблої у полоні журналістки Рощиної без деяких органів — міжнародне розслідування медійників

20:02 24.04.2025
Експерти встановлюють обставини катувань та загибелі журналістки Рощиної, проводиться повторна ідентифікація тіла

Експерти встановлюють обставини катувань та загибелі журналістки Рощиної, проводиться повторна ідентифікація тіла

11:31 24.04.2025
ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду через атаки Росії на цивільне населення України

ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду через атаки Росії на цивільне населення України

19:05 23.04.2025
Україна ініціює спецзасідання ОБСЄ через масовані атаки РФ на українських цивільних

Україна ініціює спецзасідання ОБСЄ через масовані атаки РФ на українських цивільних

14:06 16.04.2025
Сибіга: Росії не місце в ОБСЄ

Сибіга: Росії не місце в ОБСЄ

19:06 13.04.2025
Президент Словаччини закликав міжнародне товариство докласти дипломатичних зусиль і тиску, щоб зупинити РФ

Президент Словаччини закликав міжнародне товариство докласти дипломатичних зусиль і тиску, щоб зупинити РФ

16:52 12.04.2025
Сибіга поінформував генсека ОБСЄ про порушення Росією енергетичного перемир'я

Сибіга поінформував генсека ОБСЄ про порушення Росією енергетичного перемир'я

10:40 09.04.2025
Кондратюк закликала Верховного комісара ОБСЄ приділити увагу практиці зміни ідентичності українських дітей з боку РФ

Кондратюк закликала Верховного комісара ОБСЄ приділити увагу практиці зміни ідентичності українських дітей з боку РФ

ВАЖЛИВЕ

"Мінеральна" угода між США та Україною під загрозою зриву через нові вимоги Вашингтона – ЗМІ

Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль

Угода про корисні копалини зі США може буде підписана протягом найближчої доби - Шмигаль

Сильний вітер очікується 1 травня на півночі та в центрі України, 2-3 травня - заморозки

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

ОСТАННЄ

Нардеп Веніславський пропонує створити Космічні сили у структурі ЗСУ

Охоронця ЗАЕС, якого росіяни незаконно засудили до 11 років, постійно катували в ув’язненні – ZMINA

Батьки дітей, які навчаються онлайн, тепер мають право працювати дистанційно

"Мінеральна" угода між США та Україною під загрозою зриву через нові вимоги Вашингтона – ЗМІ

Вашингтон розширив санкції проти іранської нафтохімічної промисловості

Через ворожий обстріл села на Харківщині загинув мирний житель - прокуратура

Останній дзвоник у школах Києва прозвучить 30 травня - КМДА

Точицький про виступ російської співачки на фоні зруйнованого міста: це і є суть російської культури

Зеленський, можливо, відвідає Прагу 4 травня - ЗМІ

Разом Україна і Молдова сильніші на переговорному шляху про вступ в ЄС - Стефанішина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА