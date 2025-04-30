Інтерфакс-Україна
Події
17:57 30.04.2025

Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

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Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

В медіа почали поширюватися повідомлення про нібито масове розбронювання медичних працівників, які не відповідають дійсності, зазначає пресслужба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, йдеться не про масове зняття броні, а лише про адресну, зважену кадрову підтримку медичних підрозділів, які щодня рятують життя українських військовослужбовців.

"Запит Міністерства оборони до Міністерства охорони здоровʼя стосується не всіх медиків, а лише обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та наразі є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил Збройних сил України — зокрема Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні у середу.

Ідеться про посади: санітарних інструкторів (медичних сестер і братів); фельдшерів; військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)", та деяких інших спеціальностей, яких планується залучити на військову службу за контрактом строком на 1 рік.

Як зазначається, причина такого запиту — системна нестача медичних кадрів у медичних підрозділах.

"Після набрання чинності постановою Кабінету міністрів України від 14 січня 2025 року №36, яка передбачає 100% бронювання медиків, виникла загроза забезпеченню медичною підтримкою військовослужбовців через нестачу кваліфікованого медичного персоналу", - йдеться у повідомленні.

Рішення про розбронювання стосуватиметься лише дефіцитних спеціальностей і лише тих фахівців, яких МОЗ визначить спільно з обласними департаментами охорони здоров’я. Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати строковий контракт і обійняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення.

Окрім того, зазначається, що законом "Про військовий обов’язок і військову службу" визначено однорічний строк військової служби під час дії воєнного стану для громадян України, які здобули медичну освіту та які приймаються на військову службу за контрактом на посади за медичними напрямами діяльності.

"Відповідно до зазначеного Закону, такий контракт підпадає під винятки щодо продовження дії контракту понад встановлені строки. Тобто, військовослужбовці які проходять військову службу за таким контрактом, звільняються з військової служби у зв’язку з закінченням строку служби (якщо не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі закінчення строку контракту", - повідомляє пресслужба.

Теги: #міноборони #спростування

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