Сили оборони збили 50 зі 108 ворожих БПЛА, ще 22 – локаційно втрачені

Фото: НГУ

Сили оборони України 30 квітня знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 11:30 підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Повідомляється, що два ворожі БпЛА досі перебувають в повітряному просторі України.

Загалом армія РФ атакувала Україну 108-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

"У ніч на 30 квітня 2025 року (із 21:30 29 квітня) противник атакував 108-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим. Основні напрямки удару — Дніпро та Харків", - інформують у Повітряних силах.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.