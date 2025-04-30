Трамп назвав жорстку імміграційну політику одним із головних досягнень перших 100 днів на посаді

Президент США Дональд Трамп під час виступу в окрузі Макомб, штат Мічиган, з промовою про результати свого 100-го дня перебування при владі назвав свою жорстку імміграційну політику одним із головних досягнень роботи та одним із головних пунктів виконаних передвиборчих обіцянок.

"Тиждень за тижнем ми зупиняємо нелегальну імміграцію", - наголосив Трамп, додавши, що саме обіцянки щодо посилення контролю на кордоні стали ключем до його перемоги на виборах.

За його словами, "найгірших із найгірших" депортують до суворих в’язниць у Сальвадорі. Під час виступу було продемонстровано відео з депортованими мігрантами.

Трамп нагадав, що з першого дня свого президентства підписував укази про пришвидшення депортацій та реформу імміграційної системи США, діючи на межі своїх повноважень задля реалізації обіцяного порядку денного.

Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/live-blog/trump-administration-100-days-immigration-tariffs-economy-live-updates-rcna203231