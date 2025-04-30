Інтерфакс-Україна
Події
05:16 30.04.2025

Трамп назвав жорстку імміграційну політику одним із головних досягнень перших 100 днів на посаді

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп під час виступу в окрузі Макомб, штат Мічиган, з промовою про результати свого 100-го дня перебування при владі назвав свою жорстку імміграційну політику одним із головних досягнень роботи та одним із головних пунктів виконаних передвиборчих обіцянок.

"Тиждень за тижнем ми зупиняємо нелегальну імміграцію", - наголосив Трамп, додавши, що саме обіцянки щодо посилення контролю на кордоні стали ключем до його перемоги на виборах.

За його словами, "найгірших із найгірших" депортують до суворих в’язниць у Сальвадорі. Під час виступу було продемонстровано відео з депортованими мігрантами.

Трамп нагадав, що з першого дня свого президентства підписував укази про пришвидшення депортацій та реформу імміграційної системи США, діючи на межі своїх повноважень задля реалізації обіцяного порядку денного.

Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/live-blog/trump-administration-100-days-immigration-tariffs-economy-live-updates-rcna203231

Теги: #імміграція #трап #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:35 30.04.2025
Трамп не каже, чи довіряє Путіну, але вважає, що той хотів би зупинити війну

Трамп не каже, чи довіряє Путіну, але вважає, що той хотів би зупинити війну

04:15 30.04.2025
У США двох українців заарештували за незаконне голосування на виборах

У США двох українців заарештували за незаконне голосування на виборах

22:49 29.04.2025
Рубіо: Потрібні конкретні пропозиції, інакше США відійдуть від ролі посередника

Рубіо: Потрібні конкретні пропозиції, інакше США відійдуть від ролі посередника

21:27 29.04.2025
США мають намір пом'якшити автівкові мита після звернень автовиробників

США мають намір пом'якшити автівкові мита після звернень автовиробників

20:45 11.12.2024
Імміграція до США за Байдена досягла історичного максимуму - газета

Імміграція до США за Байдена досягла історичного максимуму - газета

14:26 22.01.2024
Близько 75 тис. французів вийшли на акції проти закону про імміграцію

Близько 75 тис. французів вийшли на акції проти закону про імміграцію

20:28 16.10.2022
З України після 24 лютого до Ізраїлю виїхало 13 тис. євреїв, із РФ - 26 тис.

З України після 24 лютого до Ізраїлю виїхало 13 тис. євреїв, із РФ - 26 тис.

13:56 21.07.2021
Виданий у період карантину дозвіл на імміграцію діятиме протягом двох років - уряд

Виданий у період карантину дозвіл на імміграцію діятиме протягом двох років - уряд

14:59 24.02.2021
Кабмін встановив квоту імміграції на 2021 рік

Кабмін встановив квоту імміграції на 2021 рік

08:45 23.04.2020
Трамп підписав указ про обмеження імміграції в США

Трамп підписав указ про обмеження імміграції в США

ВАЖЛИВЕ

Заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій з Угорщиною є неконструктивними - Стефанішина

Келлог: Перемир'я на 9 травня – це абсурд

Україна завершила евакуацію своїх громадян із Сирії

Україна і Угорщина домовилися з 12 травня на регулярній основі проводити консультації для розблокування переговорного процесу про вступ в ЄС - Стефанішина

Посадовці оборонного заводу на Дніпропетровщині поставили на фронт понад 120 тис. непридатних мінометних пострілів - прокуратура

ОСТАННЄ

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

Унаслідок стрілянини в Швеції загинули 3 людей – ЗМІ

Індія нападе на Пакистан протягом 24-36 годин – міністр інформації Пакистану

Внаслідок атаки БпЛА по Дніпру одна людина травмована, ще одна – загинула – Філатов

Беца на Радбезі ООН: Україна прагне миру, як ніхто інший, однак, ми не можемо погодитися на мир за будь-яку ціну

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 359 військовослужбовців - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 125 ворожих атак - Генштаб

У Харкові вже 39 постраждалих - Терехов

Кількість постраждалих в Харкові зросла до 30 - Терехов

Внаслідок атаки БпЛА на Дніпро загинула людина – Лисак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА