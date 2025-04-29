Інтерфакс-Україна
Події
22:27 29.04.2025

Зеленський : обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії

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Україна готується до перемовин зі США щодо впровадження нових санкцій, спрямованих на тиск на РФ з метою змусити її до дипломатії та припинення бойових дій, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

"Готуємося також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків – обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії", - сказав Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна наполягає на необхідності чітких дій задля завершення війни, а першим кроком до цього має стати безумовне та повне припинення вогню.

"Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що в них парад під питанням, і правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну", - додав він.

Джерело: https://president.gov.ua/news/obirayemo-same-taki-bolovi-tochki-rosiyi-yaki-najbilshe-spon-97441

Теги: #рф #санкції #зеленський

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