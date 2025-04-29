Інтерфакс-Україна
Події
20:20 29.04.2025

Єрмак: "триденне перемир‘я" Путіна заради параду - це не про мир

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Єрмак: "триденне перемир‘я" Путіна заради параду - це не про мир
Фото: сайт Президента України

Для завершення війни першим кроком має бути повне припинений вогню, "триденне перемир‘я" Володимира Путіна - не про мир, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Дякую спецпредставнику президента США Кіту Келлогу за його роботу і підтримку позиції, що вогонь має бути припинений повністю. Це розуміють всі, хто хоче завершення війни. "Триденне перемир‘я" путіна заради параду - це не про мир", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

Він також подякував президенту США Дональду Трампу за підтримку всеохоплюючого припинення вогню.
"Щоб завершити війну, має бути перший крок - жодних обстрілів, штурмових дій, ударів з повітря. Ніякого вогню", - наголосив Єрмак.

Як повідомлялося раніше, спеціальний представник президента США з питань України генерал Кіт Келлог назвав ідею триденного перемир'я між 8 та 11 травня, виказану Володимиром Путіним, "абсурдною".

"Триденне перемир'я, – це абсурд. Президент (Трамп – ІФ-У) хоче постійне всеосяжне припинення вогню - на суші, у повітрі, на морі, включаючи інфраструктуру – як мінімум на 30 днів, з можливістю продовження", - заявив Келлог в ефірі телеканалу Fox News.
 

Теги: #припинення_вогню #рф

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