Суд вирішив скасувати дозвіл на будівництво ЖК H2O на Осокорках в Києві

Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов ГО "Екопарк Осокорки" та вирішив скасувати дозвіл на будівництво, виданий ТОВ "Контактбудсервіс" та ТОВ "Будеволюція" для реалізації жилого комплексу, девелопер Stolitsa Group повідомив про намір оскаржити рішення.

"25 квітня 2025 року Волинський окружний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво ТОВ "Контактбудсервіс" на території екопарку Осокорки. Ми вкотре довели: забудова на території екопарку є незаконною. Рішенням суду дозвіл на будівництво житлового комплексу Н2О скасовано", – повідомила ГО "Екопарк Осокорки" в Facebook у вівторок.

Згідно з опублікованим судовим рішенням, суд дійшов висновку, що відповідач не надав результати оцінки впливу на довкілля для отримання дозволу на будівництво у зоні охоронюваного ландшафту, не погодив проєкт будівництва з Державною службою з питань національної культурної спадщини і Міністерством культури України, а також не узгодив наміри забудови з дійсним Генеральним планом міста.

Таким чином, суд своїм рішенням скасував дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) №ІУ113181171313 від 27 квітня 2018 року на комплексну забудову мікрорайонів 1, 2, 2а житлового масиву "Осокорки - Центральні" у Дарницькому районі міста Києва.

Своєю чергою, девелопер проєкту Stolitsa Group повідомив про намір оскаржити це рішення в апеляційному порядку найближчим часом. На його думку, суд оцінив справу як малозначну, а також не врахував попередні рішення Верховного Суду щодо містобудівних умов і детального плану території у цій справі.

"Компанія вважає рішення Волинського окружного адміністративного суду першої інстанції таким, що винесене з грубим порушенням норм процесуального та матеріального права і не набрало законної сили та найближчим часом буде оскаржене в апеляційному порядку", – зазначається у повідомлені компанії в її Телеграм-каналі.

Девелопер підкреслив, що роботи на будівельному майданчику виконуються згідно із затвердженими графіками та взятими на себе зобов'язаннями перед покупцями. Крім того, компанія продовжує виконувати зобов'язання за підписаним меморандумом щодо добудови об'єктів збанкрутілої "Аркади", йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у листопаді 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову ГО "Екопарк Осокорки" про скасування дозволу ДАБІ на будівництво житлового комплексу "Патріотика на озерах" у житловому масиві "Осокорки-Центральні" в Дарницькому районі Києва, виданий ТОВ "Контактбудсервіс" і ТОВ "Будеволюція". Це рішення було скасоване в апеляційному порядку у 2019 році, а пізніше у 2020 році Верховний Суд скасував обидва вказані рішення та направив справу на повторний розгляд.

У 2019 році депутати Київради підтримали рішення створити ландшафтний заказник "Озеро Тягле" для збереження цінних природних комплексів рослинного і тваринного світу заплави Дніпра на лівобережжі столиці.

Пізніше 2021 року було підписано меморандум про добудову ТОВ "Столиця Груп" (Stolitsa Group) проєктів збанкрутілої "Аркади": ЖК "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах".

20 січня 2025 року Stolitsa Group відкрила продаж у ЖК Н2О на столичних Осокорках між озерами Тягле і Небреж (колишній проєкт "Патріотика на озерах" від "Аркада"). Головним архітектором проєкту виступив Олексій Куцало з "КУБ Архітекс".