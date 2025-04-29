Інтерфакс-Україна
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17:33 29.04.2025

Верховний Суд підтвердив вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Гримчаку – 10 років розбавлення волі

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Верховний Суд підтвердив вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Гримчаку – 10 років розбавлення волі

Верховний Суд підтвердив вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"29 квітня 2025 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду постановив залишити без змін вирок ВАКС від 23.02.2022 та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 19.12.2023, якими колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 КК України", - йдеться у повідомленні НАБУ у телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що Верховний Суд погодився з доводами прокурора Спеціалізованої антикорпрокуратури, відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність рішень судів.

"Таким чином, колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає", - наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, ВАКС 23 лютого 2022 року визнав Гримчака винним у шахрайстві та "підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище".

Гримчака і брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року у справі про вимагання $1,1 мільйона хабарів за нібито сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінували злочин за статтею про шахрайство.

15 серпня 2019-го Гримчаку та Овдієнку оголосили підозру. Представники заступника міністра відкидали звинувачення, висунуті правоохоронцями.

Теги: #позбавлення_волі #верховний_суд #гримчак

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