Інтерфакс-Україна
Події
17:28 29.04.2025

Зеленський: Україна пропонує посилити безпекову співпрацю у форматі Тримор’я

2 хв читати
Зеленський: Україна пропонує посилити безпекову співпрацю у форматі Тримор’я
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський в ході виступу на саміті Ініціативи трьох морів (Тримор’я) висунув ініціативу збільшення безпекової співпраці в регіоні, зокрема у сфері захисту енергетики, повідомляє пресслужба голови держави.

Коментуючи масові відключенні в Іспанії та Португалії, Зеленський нагадав, що українські фахівці мають унікальний досвід у захисті та відновленні енергопостачання.

"Війна навчила нас багатьох речей: не лише того, як відновлюватися після російських ракет і бомб, а і як протистояти кібератакам та іншим загрозам. Україна має унікальні знання та досвід, і ми готові ними ділитися. Особливо зараз, коли енергетика, імовірно, буде однією з перших цілей у нашому регіоні. На жаль, Росія й досі поруч, і ми не бачимо жодних реальних змін у її поведінці. Отже, зміни мають відбутися з нашого боку – нам потрібна більша безпекова співпраця. Україна пропонує здійснювати її у форматі Тримор’я", - заявив президент.

Він виділив три основні напрямки, у яких має бути посилена співпраця – енергетика, резервне живлення та транспорт.

"По-перше, енергетика. Нам потрібно захистити нашу енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу російських кордонів, і розробити спільні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Ми маємо перевірити, наскільки ми готові захищати та відновлювати енергосистеми, якщо щось станеться", - вказав Зеленський.

Крім того, регіон потребує більшої кількості способів підтримки одне одного.

"Енергомережі, трубопроводи, системи зв’язку – уся критична інфраструктура має будуватися з урахуванням резервних маршрутів. Щоб кожна країна могла допомогти іншим у кризовій ситуації. Працюймо над цим", - закликав президент.

Також, підкреслив Зеленський, регіону потрібні кращі логістичні зв’язки.

"Так само як Балтійське море може допомогти, коли виникають проблеми в Чорному морі, Чорне море також має допомагати вашим країнам у разі кризи. Йдеться не лише про торгівлю – це питання безпеки наших людей. І всі ми повинні мати швидкий доступ і до Адріатичного моря – на випадок, якщо щось станеться в регіоні. Нам потрібно вчитися на поведінці Росії та бути краще підготовленими", - резюмував він.

Теги: #триморя #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:37 29.04.2025
Зеленський на саміті Тримор’я закликав до збереження тиску на Росію для досягнення повного припинення вогню

Зеленський на саміті Тримор’я закликав до збереження тиску на Росію для досягнення повного припинення вогню

12:17 29.04.2025
Зеленський привітав Ліберальну партію на чолі з Карні з перемогою на виборах в Канаді

Зеленський привітав Ліберальну партію на чолі з Карні з перемогою на виборах в Канаді

23:58 28.04.2025
Зеленський про обстріл Черкас: кожен новий день – новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути

Зеленський про обстріл Черкас: кожен новий день – новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути

23:38 28.04.2025
Зеленський запропонував уряду Іспанії допомогу в подоланні наслідків блекауту

Зеленський запропонував уряду Іспанії допомогу в подоланні наслідків блекауту

23:25 28.04.2025
Справедливість неминуче приходить – Зеленський про ліквідацію представників командування збройних сил РФ

Справедливість неминуче приходить – Зеленський про ліквідацію представників командування збройних сил РФ

22:24 28.04.2025
Угода про економічне партнерство з США може стати вигідною для України й Америки - Зеленський

Угода про економічне партнерство з США може стати вигідною для України й Америки - Зеленський

21:57 28.04.2025
Зеленський: Немає причин чекати 8 травня, має бути негайне і безумовне припинення вогню

Зеленський: Немає причин чекати 8 травня, має бути негайне і безумовне припинення вогню

22:58 27.04.2025
ЗСУ зберігають присутність на території РФ - Зеленський

ЗСУ зберігають присутність на території РФ - Зеленський

21:31 27.04.2025
Жодних обіцянок росіян дотримуватись пропозицій США з припинення вогню не фіксується

Жодних обіцянок росіян дотримуватись пропозицій США з припинення вогню не фіксується

19:45 27.04.2025
Зеленський висловив співчуття в зв'язку з трагедією у Ванкувері

Зеленський висловив співчуття в зв'язку з трагедією у Ванкувері

ВАЖЛИВЕ

Україна і Угорщина домовилися з 12 травня на регулярній основі проводити консультації для розблокування переговорного процесу про вступ в ЄС - Стефанішина

Посадовці оборонного заводу на Дніпропетровщині поставили на фронт понад 120 тис. непридатних мінометних пострілів - прокуратура

Зеленський на саміті Тримор’я закликав до збереження тиску на Росію для досягнення повного припинення вогню

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Єврокомісія про оголошене РФ перемир’я: Росія може припинити вбивати вже зараз, не чекаючи на 8 травня

ОСТАННЄ

Україна і Угорщина домовилися з 12 травня на регулярній основі проводити консультації для розблокування переговорного процесу про вступ в ЄС - Стефанішина

Посадовці оборонного заводу на Дніпропетровщині поставили на фронт понад 120 тис. непридатних мінометних пострілів - прокуратура

РФ повернула тіло загиблої у полоні журналістки Рощиної без деяких органів — міжнародне розслідування медійників

Шмигаль обговорив із делегацією ПА НАТО поглиблення оборонної співпраці та розвитку українського ОПК

Гетманцев закликав зобов’язати всіх інспекторів ДПС використовувати бодікамери

Засуджено двох російських військовослужбовців за жорстоке поводження з цивільними та зґвалтування вагітної жінки на Київщині – прокуратура

Верховний Суд підтвердив вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Гримчаку – 10 років розбавлення волі

Військовослужбовці ТЦК та СП без бойового досвіду та обмежень по здоров’ю будуть направлені на фронт

Україна та США сьогодні продовжать обговорення угоди про корисні копалини – ЗМІ

Уряд схвалив законопроєкт про автоматичний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА