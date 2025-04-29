Зеленський: Україна пропонує посилити безпекову співпрацю у форматі Тримор’я

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Президент України Володимир Зеленський в ході виступу на саміті Ініціативи трьох морів (Тримор’я) висунув ініціативу збільшення безпекової співпраці в регіоні, зокрема у сфері захисту енергетики, повідомляє пресслужба голови держави.

Коментуючи масові відключенні в Іспанії та Португалії, Зеленський нагадав, що українські фахівці мають унікальний досвід у захисті та відновленні енергопостачання.

"Війна навчила нас багатьох речей: не лише того, як відновлюватися після російських ракет і бомб, а і як протистояти кібератакам та іншим загрозам. Україна має унікальні знання та досвід, і ми готові ними ділитися. Особливо зараз, коли енергетика, імовірно, буде однією з перших цілей у нашому регіоні. На жаль, Росія й досі поруч, і ми не бачимо жодних реальних змін у її поведінці. Отже, зміни мають відбутися з нашого боку – нам потрібна більша безпекова співпраця. Україна пропонує здійснювати її у форматі Тримор’я", - заявив президент.

Він виділив три основні напрямки, у яких має бути посилена співпраця – енергетика, резервне живлення та транспорт.

"По-перше, енергетика. Нам потрібно захистити нашу енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу російських кордонів, і розробити спільні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Ми маємо перевірити, наскільки ми готові захищати та відновлювати енергосистеми, якщо щось станеться", - вказав Зеленський.

Крім того, регіон потребує більшої кількості способів підтримки одне одного.

"Енергомережі, трубопроводи, системи зв’язку – уся критична інфраструктура має будуватися з урахуванням резервних маршрутів. Щоб кожна країна могла допомогти іншим у кризовій ситуації. Працюймо над цим", - закликав президент.

Також, підкреслив Зеленський, регіону потрібні кращі логістичні зв’язки.

"Так само як Балтійське море може допомогти, коли виникають проблеми в Чорному морі, Чорне море також має допомагати вашим країнам у разі кризи. Йдеться не лише про торгівлю – це питання безпеки наших людей. І всі ми повинні мати швидкий доступ і до Адріатичного моря – на випадок, якщо щось станеться в регіоні. Нам потрібно вчитися на поведінці Росії та бути краще підготовленими", - резюмував він.