Інтерфакс-Україна
Події
17:06 29.04.2025

Україна та США сьогодні продовжать обговорення угоди про корисні копалини – ЗМІ

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Україна та США сьогодні продовжать обговорення угоди про корисні копалини – ЗМІ

Україна та США сьогодні обговорять угоду про рідкісноземельні метали та корисні копалини на рівні урядів та технічних команд, повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело в Офісі президента України.

"Що ж до підписання документа, то це може бути вже зовсім скоро, але конкретної дати ще немає. Уладнати залишилося, зокрема, технічні деталі, а загалом угода майже готова", – повідомило джерело.

Як повідомлялося, 17 квітня Україна та США підписали спільний Меморандум щодо угоди про економічне партнерство, який відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів.

Теги: #угода_про_копалини #сша

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