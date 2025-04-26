Інтерфакс-Україна
Події
06:54 26.04.2025

У Шевченківському районі Харкова ворожий БпЛА влучив в проїжджу частину поблизу багатоповерхівки – влада

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У Шевченківському районі Харкова внаслідок ворожого удару безпілотника пошкоджено проїжджу частину та багатоповерхівку, повідомляють начальник ОВА Синєгубов та міський голова Терехов.

"Попередньо, у Шевченківському районі Харкова ворожий БпЛА влучив в проїжджу частину. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Профільні служби прямують на місце влучання", – написав начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в своєму Телеграм.

За словами міського голови Ігоря Терехова, приліт стався біля багатоповерхівки, внаслідок чого було пошкоджено балкони та вибито вікна: "Приліт біля багатоповерхівки. Пошкоджено балкони та вибиті вікна. Обстеження місця удару триває. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – зазначив він у Телеграм в суботу.

Джерела: https://t.me/ihor_terekhov/2442

https://t.me/synegubov/14039

Теги: #харків #атака #бпла

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