Байден із дружиною відвідають похорон Папи Римського

Колишній президент США Джо Байден вирушить в Італію, щоб узяти участь у церемонії похорону Папи Римського Франциска, повідомила в п'ятницю представниця ексглави Білого дому Келлі Скаллі порталу NewsNation.

Байден відвідає захід у суботу разом із дружиною Джилл.

Раніше в п'ятницю в Рим вилетів нинішній президент США Дональд Трамп із першою леді Меланією.

Як очікується, церемонію відвідають багато світових лідерів, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і король Іспанії Філіп VI.

Українська делегація візьме участь у заходах із прощання з Папою Римським Франциском, зокрема, глава МЗС Андрій Сибіга вже вирушив до Риму. Планувалося, що президент Володимир Зеленський поїде на прощання з Папою Франциском. Однак після обстрілу України в ніч на 24 квітня він скоротив частину візиту до ПАР і заявив, що повертається до Києва.

Похорон Папи Римського Франциска відбудеться в суботу в римській церкві Санта-Марія-Маджоре.

Понтифік помер у понеділок вранці на 89-му році життя після важкої хвороби.