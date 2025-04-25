Кількість постраждалих у Павлограді внаслідок ворожої атаки БпЛА зросла до 10 осіб

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських безпілотників в Павлограді зросло до десяти осіб, з них вісім – ушпиталено, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"10 постраждалих у Павлограді, з них 8 – ушпиталені. Серед госпіталізованих й 17-річний хлопець. Він у стані середньої тяжкості. Як і майже всі пацієнти, які отримали поранення. Тільки 36-річна жінка – "важка". У багатьох пацієнтів отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани", - повідомив він у Телеграмі у п'ятницю зранку.

З словами голови ОВА, всім постраждалим надають необхідну меддопомогу.

Як повідомлялось, через російські атаки БпЛА у Павлограді у п'ятницю вночі загинуло три людини.