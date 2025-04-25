Троє загиблих і восьмеро постраждалих в Павлограді внаслідок ворожої дронової атаки - Лисак
Три людини загинули та вісім постраждали внаслідок атаки російських безпілотників в Павлограді, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Павлограді, за уточненими даними, двоє загиблих. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Одна пацієнтка "важка", решта – у стані середньої тяжкості. Ще двом людям меддопомогу надали на місці. Серед них – 15-річна дівчина", - написав він в телеграмі.
Лисак зазначив, що одна з жертв це жінка 76 років.
За його словами, через російські атаки відбулось кілька пожеж у Павлограді. Зокрема, у багатоповерхівці.
Також внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств.
Глава ОВА зазначає, що не припиняються удари по Нікопольщині. Ворог поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Застосовував FPV-дрони та РСЗВ "Град". Понівечене підприємство. Ніхто не постраждав.
Разом з тим, українські захисники знищили 11 БпЛА.
Лисак додав в телеграмі пізніше про третю жертву російської атаки.
"Серед них – дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - написав він.