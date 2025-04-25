Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 500 обстрілів по 10 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 536 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Щербакам та Новоданилівці, а 345 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 15 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку та Щербаки, а 170 артударів завдано по території Лобкового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 21 повідомлення про пошкодження будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.