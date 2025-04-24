Інтерфакс-Україна
Події
14:26 24.04.2025

У Полтаві внаслідок нічної атаки 8 постраждалих, пошкоджені 33 багатоквартирні та 85 приватних будинків

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Вісім жителів Полтави звернулися за медичною допомогою після російської атаки в ніч на четвер, троє з них наразі перебувають у лікарнях, повідомила в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова.

"Також ми підготуємо рішення про допомогу на лікування постраждалих — очікуємо документи й діятимемо оперативно. Працюємо, аби якомога швидше допомогти нашим людям", - написала Ямщикова в Телеграм.

За її словами, станом на зараз зафіксовано пошкодження 128 об’єктів, серед них 33 багатоквартирні будинки та 85 приватних осель. Загалом постраждало 468 домогосподарств, у яких проживає 580 мешканців, пошкоджені 810 вікон.

Теги: #полтава #удар

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