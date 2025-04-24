14:26 24.04.2025
У Полтаві внаслідок нічної атаки 8 постраждалих, пошкоджені 33 багатоквартирні та 85 приватних будинків
Вісім жителів Полтави звернулися за медичною допомогою після російської атаки в ніч на четвер, троє з них наразі перебувають у лікарнях, повідомила в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова.
"Також ми підготуємо рішення про допомогу на лікування постраждалих — очікуємо документи й діятимемо оперативно. Працюємо, аби якомога швидше допомогти нашим людям", - написала Ямщикова в Телеграм.
За її словами, станом на зараз зафіксовано пошкодження 128 об’єктів, серед них 33 багатоквартирні будинки та 85 приватних осель. Загалом постраждало 468 домогосподарств, у яких проживає 580 мешканців, пошкоджені 810 вікон.