Інтерфакс-Україна
Події
11:58 24.04.2025

Британія заборонила експорт ігрових контролерів до РФ, які та може використовувати для керування БПЛА

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Велика Британія заборонила експорт ігрових контролерів PlayStation та Xbox до РФ, щоб запобігти їх використанню для керування дронів, пише британський часопис The Sun.

"Ігрові консолі більше не будуть використовуватися для вбивств в Україні. Ми не будемо стояти склавши руки перед обличчям розвитку війни", - заявив міністр санкцій Сполученого Королівства Стівен Доуті.

За даними видання, 150 новими британськими санкціями також охоплені технології, що використовуються для розвідки нафти, хімічної промисловості, електроніки та металургії.

На сайті британського уряду наразі про нові запроваджені обмеження не повідомляється.

Теги: #заборона #консоль #велика_британія

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