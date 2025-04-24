Президентка Молдови після атаки РФ по Україні: Тільки сила може зупинити цю війну

Президентка Молдови Мая Санду після масованої атаки РФ на Україну в ніч проти 24 квітня наголосила на необхідності більшої підтримки українців.

"У той час як світ сподівається на припинення вогню, Росія знову показує, що вона не прагне миру — лише смерті та руйнування. Її останній ракетний удар по Києву вбив, поранив мирних жителів. Молдова засуджує цей терор", - написала вона у соцмережі Х.

Санду наголосила, що Україна потребує більше підтримки, зокрема більше протиповітряної оборони.

"Тільки сила може зупинити цю війну", - додала вона.