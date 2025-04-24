Інтерфакс-Україна
Події
10:39 24.04.2025

Зеленський скасовує частину програми візиту в ПАР та після зустрічі з президентом Рамафосою негайно повертається в Україну

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Зеленський скасовує частину програми візиту в ПАР та після зустрічі з президентом Рамафосою негайно повертається в Україну

Президент України Володимир Зеленський скасовує частину програми візиту в Південно-Африканську Республіку, і після зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою повертається в Україну.

"Сьогодні поінформую Президента ПАР Рамафосу, який головує в "Групі двадцяти", про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей. Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За словами президента, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

Зеленський подякував всім у світі, хто підтримує Україну.

Теги: #візит #африка #скорочення #зеленський

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