Інтерфакс-Україна
Події
07:36 24.04.2025

Двох залізничників поранено внаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури

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Двох залізничників поранено внаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури

Двох залізничників поранено внаслідок обстрілу ворогом залізничної інфраструктури, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Залізнична інфраструктура цієї ночі знову перебувала під ворожим обстрілом. В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі. Також в Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці", - ідеться в повідомленні УЗ в четвер.

Поїзди продовжують рухатись за графіком.

 

 

Теги: #поранені #залізниця #обстріл

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