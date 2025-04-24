Двох залізничників поранено внаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури

Двох залізничників поранено внаслідок обстрілу ворогом залізничної інфраструктури, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Залізнична інфраструктура цієї ночі знову перебувала під ворожим обстрілом. В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі. Також в Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці", - ідеться в повідомленні УЗ в четвер.

Поїзди продовжують рухатись за графіком.