07:36 24.04.2025
Двох залізничників поранено внаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури
Двох залізничників поранено внаслідок обстрілу ворогом залізничної інфраструктури, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ).
"Залізнична інфраструктура цієї ночі знову перебувала під ворожим обстрілом. В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі. Також в Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці", - ідеться в повідомленні УЗ в четвер.
Поїзди продовжують рухатись за графіком.