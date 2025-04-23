Інтерфакс-Україна
Події
23:38 23.04.2025

Білий дім критикує позицію Зеленського щодо мирного плану Трампа

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Спікер Білого дому Керолайн Левітт пояснила на брифінгу для журналістів позицію Трампа і піддала критиці позицію Зеленського.

"Як справедливо зазначив президент Трамп, саме президент Обама у 2014 році дозволив Росії захопити Крим. Президент не просить Україну визнати Крим. Ніхто цього від них не вимагав. Він просить, щоб сторони сіли за стіл переговорів, усвідомлюючи, що ця війна надто довго була жорстокою", - заявила Левітт.

"Команда президента з національної безпеки, його радники, вклали значний час, енергію та зусилля, щоб покласти край цій війні. Американські платники податків профінансували мільярди доларів на ці зусилля… Президент розчарований. Його терпіння вичерпується. Він хоче зробити те, що є правильним для світу. Він хоче бачити мир. Він хоче зупинити вбивство. Але для цього обидві сторони конфлікту мають бути готовими до цього. На жаль, президент Зеленський, схоже, рухається у неправильному напрямку", - сказала Левітт.

Як повідомлялося Трамп у мережі Truth Social в середу відреагував на інтерв'ю Зеленського The Wall Street Journal, в якому той заявив "Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити". За словами Трампа ця заява дуже шкодить мирним переговорам з Росією. Раніше в ЗМІ з'явилася інформаціия, що США нібито готові визнати контроль РФ над Кримом у межах ширшої мирної угоди з Україною, що є частиною зусиль адміністрації президента Дональда Трампа щодо досягнення припинення вогню.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=TQn3nhrzl-Q

Теги: #критика #позиція #зеленський #сша

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