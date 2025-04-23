Суд за позовом податківців зобов'язав Південний ГЗК сплатити 3,7 млрд грн до бюджету за невірно сплачені дивіденди

Верховний Суд України зобов'язав ПрАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (Південний ГЗК, Кривий Ріг Дніпропетровської обл.) сплатити до бюджету 3,7 млрд грн.

Згідно з інформацією голови Державної податкової служби (ДПС) України Руслана Кравченко у Facebook, 3,7 млрд грн - це податки та штрафи за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів цією компанією кіпрським фірмам.

"Таким чином, Суд підтримав позицію Державної податкової служби України, задовільнивши касаційну скаргу", - підкреслив голова ДПС.

За його словами, під час перевірки податкова виявила, що протягом трьох років "ПівдГЗК" перерахувало дивіденди 12 акціонерам-резидентам Кіпру. Загальна сума – 29,8 млрд грн. При виплаті дивідендів застосовувалася пільгова ставка оподаткування – 5%, до бюджету сплачено 1,49 млрд грн.

"Ретельна перевірка показала, що ці кіпрські компанії – "технічні". Отримані кошти оперативно перераховувалися компаніям-резидентам Нідерландів. Отже, кіпрські компанії не є бенефіціарними власниками доходу, пільгове оподаткування – незаконне. Тому ДПС донараховано основний платіж – 2,98 млрд грн та штрафи – 0,8 млрд грн. Позицію податкової товариство оскаржувало в суді. Однак Верховний Суд поставив крапку в судовій тяганині, скасувавши рішення двох перших інстанцій", - констатується в інформації.

І додається, що у АТ "ПівдГЗК", після оприлюднення рішення суду, є 10 днів, щоб сплатити до бюджету відповідні кошти. У разі несплати - через суд будуть заблоковані рахунки та заарештовано майно на суму заборгованості. Матеріали перевірки будуть передані правоохоронним органам для відповідного відпрацювання, резюмується в інформації ДПС.

У свою чергу пресслужба Південного ГЗК направила агентству "Інтерфакс-Україна" коментар стосовно рішення Верховного Суду України.

"У зазначеній справі Південний ГЗК діяв у суворій відповідності до норм Податкового кодексу та міжнародного права, які були чинними у період виплати дивідендів у 2017-2019 роках. Кіпрські компанії, які є акціонерами активу, надали Південному ГЗК всі необхідні документи для застосування ставки податку на репатріацію дивідендів. У своїх діях Південний ГЗК керувався чинними на той час роз'ясненнями Податкової служби України та судовою практикою", - поясняється у коментарі.

І додається, що крім того, адміністративні суди першої та апеляційної інстанції не розглядали справу по суті, а скасували податкові повідомлення-рішення, насамперед посилаючись на мораторій на проведення податкових перевірок під час війни.

Водночас Верховний Суд України змінив раніше сформовану практику щодо мораторію на проведення податкових перевірок і, без належного вивчення матеріалів справи, фактично взяв на себе повноваження суду першої інстанції - ухвалив нове, негативне для Південного ГЗК рішення.

"Зважаючи на вищезазначене, можна дійти висновку, що нестабільність податкової політики та судової практики, а також їхнє зворотне застосування у часі створюють серйозні ризики для інвесторів і негативно впливають на розвиток українського бізнесу. Південний ГЗК продовжує захищати свої права всіма законними методами", - резюмується у коментарі пресслужби Південного ГЗК.

Південний ГЗК є одним з основних виробників залізорудної сировини в Україні - концентрату. Займається видобутком і збагаченням бідних залізистих кварцитів із отриманням залізорудного концентрату. Сировинну базу комбінату складають кварцити Скелеватського родовища, розташованого в центральній частині Криворізького залізорудного басейну.

ПГЗК на початок війни контролювався групою "Метінвест" і компанією Lanebrook Ltd. (раніше мажоритарний акціонер компанії Evraz Group, 2018 року вийшла зі складу акціонерів групи), яка наприкінці 2007 року придбала 50% акцій ПГЗК у групи "Приват" (Дніпро).

За даними НДУ на четвертий квартал 2024 року, у Zantest Limited перебуває 29,8815% акцій підприємства, у Jetere Limited (обидві - Кіпр, зареєстровані за однією адресою) - 59,7630%.

Статутний капітал ПАТ - 535,915 млн грн, номінал акції - 0,25 грн.