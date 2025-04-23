У Києві затримали організатора виїзду за кордон за $50 тис.

Правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, який обіцяв допомогти військовозобов’язаному виїхати за кордон, оформивши документи про фіктивну інвалідність та знявши його з військового обліку, повідомила Київська міська прокуратура.

"Встановлено, що допомогу в оформленні усіх необхідних документів для проходження медичного огляду та ТЦК чоловік оцінив у 50 000 доларів США. Таким чином знятий з обліку військовозобов’язаний чоловік міг цілком легально виїхати за кордон", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Правоохоронці затримали організатора схеми під час отримання грошей та документів від "клієнта". Під час обшуку у чоловіка виявили гранату та зброю, яку направлять на експертизу.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332КК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 2060760 грн.