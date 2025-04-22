19:58 22.04.2025
"Резерв+" сповіщатиме про зміну статусу користувача push-сповіщеннями - Черногоренко
Фото: https://www.facebook.com/
Застосунок "Резерв+" отримав оновлення, яке вже доступне користувачам, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
"Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні. Це про повагу до людей, прозорість дій держави", - написала Черногоренко в фейсбуці.