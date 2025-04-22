"Резерв+" сповіщатиме про зміну статусу користувача push-сповіщеннями - Черногоренко

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Застосунок "Резерв+" отримав оновлення, яке вже доступне користувачам, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні. Це про повагу до людей, прозорість дій держави", - написала Черногоренко в фейсбуці.