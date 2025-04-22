15:32 22.04.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 - мер
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок денної масованної атаки БпЛА,повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Постраждало 10 людей, вони у стані середньої важкості", - сказав Терехов у відеокоментарі,розповсюдженому пресслужбою.
Він уточнив, що постраждалі під час ударів перебували в автіках або на зупинках громадського транспорту.
За його словами, усього було зафіксовано 12 влучань по цивільній інфраструктурі у чотирьох районах міста.