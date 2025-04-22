Сили оборони збили вночі 38 ворожі дронів з 54, ще 16 локаційно втрачені

Українські захисники збили у ніч на вівторок, 22 квітня, 38 ударних безпілотники типу "Shahed", а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Загалом окупанти атакували Україну вночі 54-ма БпЛА, як ударними, так і імітаторами. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська та Київська області.

Як повідомлялося, позаминулої ночі окупанти атакували Україну вночі двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 96-ма БпЛА, як ударними, так і імітаторами. Було підтверджено збиття 42 ударних БпЛА, 47 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.