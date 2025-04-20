Інтерфакс-Україна
Події
20:14 20.04.2025

Бажання Трампа поговорити віч-на-віч з Сі Цзіньпіном зупинило процес пошуку компромісу у тарифній війні

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Бажання Трампа поговорити віч-на-віч з Сі Цзіньпіном зупинило процес пошуку компромісу у тарифній війні

Заяви президента США Дональда Трампа про угоду з Китаєм впродовж чотирьох тижнів виглядають малоймовірними, пише Politico в неділю, посилаючись на ознайомлені зі справою джерела.

"Він наполягає на переговорах віч-на-віч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном - і це стримує інші дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення загострення торговельної війни між двома світовими державами", - пише видання.

"Президент не уповноважить делегатів Білого дому спілкуватися з китайськими чиновниками в Пекіні щодо розрядки напруженості. Сенат ще не затвердив посла в Китаї; Трамп не призначив нікого іншого для ведення переговорів з Пекіном; і Білий дім не звертається до китайського посольства, щоб розпочати переговори", - перераховує Politico, посилаючись на слова двох колишніх високопосадовців Державного департаменту та представника промисловості, які на умовах анонімності розповіли про "чутливі поточні дискусії".

"Неофіційні канали не працюють, тому що президент Трамп не хоче, щоб вони працювали. Трамп хоче мати справу безпосередньо з президентом Сі так само, як він має справу з президентом Путіним", - сказав Politico Райан Хасс, колишній директор з питань Китаю, Тайваню і Монголії в Раді національної безпеки за часів адміністрації Обами.

 

 

Теги: #китай #сша #тарифи

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