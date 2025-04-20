Інтерфакс-Україна
Події
12:02 20.04.2025

Площа пожежі в Балаклійському лісництві на Харківщині зросла до 60 га

1 хв читати
Площа пожежі в Балаклійському лісництві на Харківщині зросла до 60 га
Фото: ДСНС Харківщини

Вже добу рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій гасять пожежу у Балаклійському лісництві (Ізюмський район Харківської області).

"Горить хвойна підстилка та очерет на загальній площі понад 60 га. До ліквідації пожежі залучені 66 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС, в тому числі вогнеборці місцевих пожежних команд з селищ Андріївка, Донець та Петрівське, а також працівники та техніка лісгоспу. Крім того, на місці події працюють сапери ДСНС, задачею яких є перевірка території задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося, інформація щодо пожежі у лісництві неподалік Балаклії надійшла 19 квітня об 11:51.

Теги: #лісова_пожежа #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:25 20.04.2025
Двоє лісників постраждали внаслідок підриву автомобіля лісгоспу у Харківській області

Двоє лісників постраждали внаслідок підриву автомобіля лісгоспу у Харківській області

20:41 19.04.2025
Пожежа в Балаклійському лісництві на Харківщині збільшилася до 30 га

Пожежа в Балаклійському лісництві на Харківщині збільшилася до 30 га

18:31 18.04.2025
На Харківщині комендантська година на Великдень залишиться без змін

На Харківщині комендантська година на Великдень залишиться без змін

16:18 18.04.2025
У прифронтових населених пунктах Харківщини четверо жінок постраждали через ворожі обстріли

У прифронтових населених пунктах Харківщини четверо жінок постраждали через ворожі обстріли

08:50 17.04.2025
Кількість постраждалих через нічні ворожі обстріли Ізюму зросла до шести

Кількість постраждалих через нічні ворожі обстріли Ізюму зросла до шести

22:30 16.04.2025
Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

06:55 14.04.2025
У Харкові масштабна пожежа через ворожий удар - Терехов

У Харкові масштабна пожежа через ворожий удар - Терехов

20:18 12.04.2025
Четверо цивільниїх постраждали через ворожий авіаудар по Куп’янську, під завалами можуть бути ще троє - Синєгубов

Четверо цивільниїх постраждали через ворожий авіаудар по Куп’янську, під завалами можуть бути ще троє - Синєгубов

18:07 10.04.2025
Через удар ворожого безпілотника по Ізюму постраждала мирна жителька

Через удар ворожого безпілотника по Ізюму постраждала мирна жителька

15:29 10.04.2025
На Харківщині працівник сільгосппідприємства підірвався під час проведення польових робіт

На Харківщині працівник сільгосппідприємства підірвався під час проведення польових робіт

ВАЖЛИВЕ

На фронті зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння – Зеленський

МЗС України вимагає вибачень від Fox News, який назвав Київ російським містом

На фронті на Великдень спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування дронів-камікадзе – Зеленський

Кількість боєзіткнень на фронті скоротилася в суботу після зростання протягом тижня

Зеленський у Великдень: Ми просимо Бога захистити тих, хто захищає нас

ОСТАННЄ

Бажання Трампа поговорити віч-на-віч з Сі Цзіньпіном зупинило процес пошуку компромісу у тарифній війні

Дії Росії після опівночі покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню – Сибіга

Китай випробував неядерну водневу бомбу

Тіла двох загиблих у Костянтинівці рятувальники вилучили з-під завалів більше ніж через пів доби через ворожі обстріли

На фронті зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння – Зеленський

Британські ВПС двічі за 48 годин піднімалися на перехоплення літаків РФ, які наблизилися до повітряного простору НАТО, – ЗМІ

Росіяни облаштовують маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись "великоднім перемир’ям", – ОСУВ "Хортиця"

Українська ППО за тиждень знищила майже 700 повітряних цілей

МЗС України вимагає вибачень від Fox News, який назвав Київ російським містом

Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні "великоднього перемир’я", – ЦПД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА