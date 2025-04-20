Площа пожежі в Балаклійському лісництві на Харківщині зросла до 60 га

Фото: ДСНС Харківщини

Вже добу рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій гасять пожежу у Балаклійському лісництві (Ізюмський район Харківської області).

"Горить хвойна підстилка та очерет на загальній площі понад 60 га. До ліквідації пожежі залучені 66 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС, в тому числі вогнеборці місцевих пожежних команд з селищ Андріївка, Донець та Петрівське, а також працівники та техніка лісгоспу. Крім того, на місці події працюють сапери ДСНС, задачею яких є перевірка території задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося, інформація щодо пожежі у лісництві неподалік Балаклії надійшла 19 квітня об 11:51.