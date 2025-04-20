Інтерфакс-Україна
Події
11:43 20.04.2025

Благодатний вогонь прибув в Україну

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Благодатний вогонь прибув в Україну
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Благодатний вогонь прибув в Україну через пункт пропуску "Устилуг", повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

"У міжнародному пункті пропуску "Устилуг" прикордонники Волинського загону зустріли Благодатний вогонь, який традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового. Святиня прибула з Варшави, а охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж", - вказується у повідомленні у Facebook.

З українсько-польського кордону Благодатний вогонь прямує до Києва, звідки він роз’їдеться по всій Україні – до церков, монастирів і парафій у різних регіонах. У багатьох храмах уже готуються до його зустрічі.

"Нехай цей вогонь стане світлом віри та сили для кожного з нас. Нехай він зігріє серця українців — вдома, на передовій, у тимчасовій окупації та за кордоном. І нехай з ним у кожну оселю прийдуть спокій та любов, а в Україну - перемога та мир!" - побажали прикордонники.

Теги: #вогонь #благодатний

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