Зафіксовано використання ворогом "Шахедів", які несуть небезпечні хімічні речовини, - ОК "Південь"

Фото: ДСНС Києва

Оперативне командування "Південь" повідомило про використання противником для атак по території Україні ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед", які несуть небезпечні хімічні речовини.

"Аналіз одного зі збитих БпЛА виявив наявність капсули з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS". Існує ймовірність застосування цих БпЛА для розсіювання отруйних речовин з метою ураження цивільного населення", - сказано у повідомленні у Facebook.

У ЗСУ закликають бути обережними - в жодному разі не піднімати уламки збитих безпілотників, оскільки вони можуть містити частки отруйних речовин.